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В стране и мире

В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст

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Нынешняя система обязательного пенсионного страхования (ОПС) требует усовершенствования, уверен финансовый омбудсмен Юрий Воронин. Среди его предложений — индивидуализация пенсионного возраста и пересмотр пенсионной формулы, пишет РБК.

Воронин полагает, что сейчас система ОПС не вполне отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям. Например, появляются новые формы занятости, происходит роботизация труда. Омбудсмен считает, что стоит отказаться от единого для всех пенсионного возраста, а пенсионная формула должна стать понятной и прозрачной.

Воронин приложил внести ряд изменений в систему ОПС: предусмотреть дополнительный источник финансирования для нее, перейти на стажево-заработковую формулу либо сохранить балльную (но с объективной и актуальной стоимостью балла), предоставить право на досрочный выход на пенсию в обмен на снижение ее размера и другие меры.

Ранее Минтруд России заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Индексация затронет выплаты порядка четырех миллионов россиян. Известно, что до конца 2022 года на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 миллиарда рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Для чиновников выход на пенсию в 20 лет, для остальных - в 90.

Гость||

Кручу верчу - запутать хочу! Выкруживают как обмануть опять народ!

Гость||

У них там каждый день "1 апреля ".

Имя: Гость
Комментарий:

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