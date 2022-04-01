Сетевое издание|18+|Пятница|1 апр 2022|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Песков опроверг информацию о раке у Путина

Печать
Telegram

Информация о том, что президент России Владимир Путин болен раком щитовидной железы и подвергался операциям, связанным с онкологическими заболеваниями, не соответствует действительности. Соответствующие сообщения, появившиеся в ряде СМИ, опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, официальный представитель Кремля назвал подобные заявления «выдумками и неправдой».

«На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно"», — написал Венедиктов.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Путин находится как никогда в форме. По его словам, все сообщения о якобы имеющихся у российского лидера проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Рад за него.

Гость||

Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте