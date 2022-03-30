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В стране и мире

В России задумались о создании новой платежной единицы

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Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН задумались о создании в России новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Соответствующее предложение изложено в аналитической записке экспертов. Об этом в среду, 30 марта, пишет РБК.

В чем необходимость?

Как отмечают аналитики, необходимость создания новой платежной единицы обусловлено западными санкциями, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля внешнеторгового оборота, а также требование Москвы получать оплату за экспорт российского газа в Европу в рублях.

Также эксперты указывают на затруднения в проведении расчетов по внешнеторговым операциям, с которыми столкнулась Россия. Они касаются и импорта, и экспорта, оплату которых стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков, попавших под санкции.

В вопросе нефтегазового экспорта решением проблемы могла бы стать оплата непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора. Такие «нефтедоллары», хранящиеся на зарубежных счетах, могли бы использоваться непосредственно для оплаты импортных поставок в Россию. Однако, указывают эксперты, это возможно лишь в краткосрочной перспективе, поскольку единый собиратель экспортной выручки сам может попасть под санкции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Новый рубь из говна и дерева?

Гость||

Гость писал(a):

Новый рубь из говна и дерева?
Фу как не патриотично. Из отходов столярного производства и актов дефикации.

Гость||

К лету узнаем почем фунт лиха!

Имя: Гость
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