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В стране и мире

Россия «кардинально сократит» военную активность под Киевом и Черниговом

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Россия решила кардинально сократить военную активность на двух направлениях - киевском и черниговском. Об этом объявил замглавы Министерства обороны Александр Фомин.

Заявление Фомина прозвучало по итогам очередного раунда переговоров России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 29 марта.

«В связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», - отметил Фомин.

В Стамбуле Москва получила новое предложение по безопасности от Киева

Как заявил Мединский, переговоры в турецкой столице прошли конструктивно. По его словам, Москва услышала «понятно сформулированную позицию по включению в договор». Данные предложения будут рассмотрены, о них доложат президенту.

Россия также получила письменные предложения Украины, подтверждающие ее стремления к нейтральному и безъядерному статусу. В частности, Киев готов отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запретить нахождение на территории страны иностранных военных баз и войск.

Военная операция России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ватный воин! Будь смел! Даже если ты падешь в бою, то твои родственниеи получат круглую сумму. За живого тебя никто столько не даст.

Гость||

Гость писал(a):

Ватный воин! Будь смел! Даже если ты падешь в бою, то твои родственниеи получат круглую сумму. За живого тебя никто столько не даст.
За тебя и дохлого кастрюля ни гроша ни дадут.

Гость||

Чей танк на фото, тот и побеждает.

Гость||

Короче, ожидания патриотов похоже не оправдаются - не будет парада на Крещатике...

Гость||

Жириновского на переговоры!

Владимир Вольфович выздоравливайте, Вы очень нужны России!

Гость||

Гость писал(a):

не будет парада на Крещатике...
Будет парад победителей.)

Гость||

Гость писал(a):

Жириновского на переговоры!
Уже несём!

Гость||

29.03.2022 16:32|

Жириновского на переговоры!

Он бы выгнал этого диджея и с Турции спросил :)

Вольфовича боятся!

Гость||

Гость писал(a):

За тебя и дохлого кастрюля ни гроша ни дадут.
он то дохлым не скоро будет, ему пожить хоцца

Гость||

Гость писал(a):

Жириновского на переговоры!

Владимир Вольфович выздоравливайте, Вы очень нужны России!

вы всерьез предлагает зомби Жириновского вышащить?

Гость||

Гость писал(a):

Вольфовича боятся!
он теперь тихий, червям поди лекции свои читает

Гость||

Да.всё таки яхты,и дворцы за бугром дорожеее)))

Гость||

В стенах Думы все смелые и патриоты,а в реалиях их не найти. Даже в в своих регионах не показываются.

Гость||

Толку то санкции теперь все равно не сымут

Гость||

Начали за здравие- кончили за упокой.

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Имя: Гость
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