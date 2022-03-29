Россия «кардинально сократит» военную активность под Киевом и Черниговом

29.03.2022 | 16:02

Россия решила кардинально сократить военную активность на двух направлениях - киевском и черниговском. Об этом объявил замглавы Министерства обороны Александр Фомин.

Заявление Фомина прозвучало по итогам очередного раунда переговоров России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 29 марта.

«В связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», - отметил Фомин.

В Стамбуле Москва получила новое предложение по безопасности от Киева

Как заявил Мединский, переговоры в турецкой столице прошли конструктивно. По его словам, Москва услышала «понятно сформулированную позицию по включению в договор». Данные предложения будут рассмотрены, о них доложат президенту.

Россия также получила письменные предложения Украины, подтверждающие ее стремления к нейтральному и безъядерному статусу. В частности, Киев готов отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запретить нахождение на территории страны иностранных военных баз и войск.

Военная операция России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.