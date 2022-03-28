Названы сроки перестройки логистических цепочек

28.03.2022 | 13:11

Перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займет 3-6 месяцев. Такие сроки в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям», - заявил он.

Мантуров пояснил, что этого времени будет достаточно для того, чтобы перестроить каналы поставок и сбыта на те страны, которые готовы приобрести российскую продукцию и поставить свои товары.

Ранее глава Минпромторга объявил, что полностью импортозамещенный самолет SSJ-100 будет готов к концу следующего года. Также он указал, что Россия собирается оспорить в судах заморозку платежей за непоставленные детали для SSJ-100, которые ранее заказали за рубежом.