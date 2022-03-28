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В стране и мире

Названы сроки перестройки логистических цепочек

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Перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займет 3-6 месяцев. Такие сроки в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям», - заявил он.

Мантуров пояснил, что этого времени будет достаточно для того, чтобы перестроить каналы поставок и сбыта на те страны, которые готовы приобрести российскую продукцию и поставить свои товары.

Ранее глава Минпромторга объявил, что полностью импортозамещенный самолет SSJ-100 будет готов к концу следующего года. Также он указал, что Россия собирается оспорить в судах заморозку платежей за непоставленные детали для SSJ-100, которые ранее заказали за рубежом.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займет 3-6 месяцев.
на бумаге, а на деле когда?

Гость||

Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta — опций меньше, чем в 2011-м Журналисты узнали подробности о Lada, не зависящих от поставщиков Renault

Портал «Русский автомобиль» раскрыл оснащение упрощенной Lada Granta. По неофициальным данным, у седана в базовой комплектации будет даже меньше опций, чем у «Гранты» образца 2011 года. Покупателей лишат единственной подушки безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», систем ABS и ESP, двигатель адаптируют под экостандарт Евро-2, система выпуска обойдётся без датчиков кислорода. Аналогичным образом АвтоВАЗ оптимизирует «Нивы».

Гость||

Гость писал(a):

Портал «Русский автомобиль» раскрыл оснащение упрощенной Lada Granta. По неофициальным данным, у седана в базовой комплектации будет даже меньше опций, чем у «Гранты» образца 2011 года. Покупателей лишат единственной подушки безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», систем ABS и ESP, двигатель адаптируют под экостандарт Евро-2, система выпуска обойдётся без датчиков кислорода. Аналогичным образом АвтоВАЗ оптимизирует «Нивы».
меньше электроники больше означает только лишь надежности

Гость||

Гость писал(a):

меньше электроники больше означает только лишь надежности
Потенциально да, но совсем не обязательно. Советский автопром был абсолютно без электроники, а надежность была так себе.

Фактически, это откат в 70-е по техническому уровню.

Гость||

Гость писал(a):

меньше электроники больше означает только лишь надежности
На телеге ее вообще нет. То чего ты достоин.

Гость||

А пока перестраиваются потребитель будет переплачивать?А зарплату поднимут?

Имя: Гость
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