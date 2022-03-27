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В стране и мире

Мошенники воспользовались дефицитом товаров для вымогательства денег у россиян

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев в беседе с РИА Новости рассказал, что мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян.

По словам Дмитриева, злоумышленники стали эксплуатировать повышенный спрос среди населения на автомобильные запчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса. Они предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах, а получив деньги, исчезают.

Предложения о покупке поступают гражданам по телефону, электронной почте, а также в мессенджерах и социальных сетях. Мошенники представляются сотрудниками органов власти, предпринимателями или дилерами известных брендов, объяснил финансист. Кража денег происходит, когда граждане переходят по ссылке на поддельный сайт, где вводят данные банковских карт, или при продаже несуществующего товара на крупных платформах-агрегаторах интернет-торговли.

Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, Дмитриев посоветовал не совершать никаких операций с картой или счетом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере. Необходимо прервать общение и самостоятельно перезвонить в финансовую организацию по официальному телефону. Также не нужно верить выгодным предложениям, переходить по ссылкам в письмах или сообщениях с неизвестных адресов.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать у россиян секретную платежную информацию, предлагая им получить повышенный кешбэк в 10 процентов по банковским картам. Злоумышленник пытается выманить кодовое слово, которое устанавливается при открытии карты. Затем с его помощью подтверждается личность владельца. В лучшем случае клиент банка может лишиться накоплений, в худшем - мошенники могут «повесить» на него огромные кредиты и исчезнуть.

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Источник — lenta.ru
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