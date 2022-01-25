В стране и мире

Минздрав анонсировал новые рекомендации по лечению омикрона

Печать

Министерство здравоохранения России опубликует новые рекомендации по лечению омикрон-штамма коронавируса, который протекает в легкой или бессимптомной форме. Такой анонс сделал глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании попросил выпустить методические рекомендации «чтобы люди четко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу». В свою очередь министр здравоохранения пообещал, что ведомство опубликует рекомендации 25 января.

Кроме того, Мурашко заявил о мобилизации студентов в российских регионах на период обострения эпидемиологической ситуации.

Ранее глава Минздрава рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса. Он отметил также, что те препараты, которые уже включены в методические рекомендации ведомства по лечению COVID-19, применимы как в случае со штаммом дельта, так и с омикроном.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

зачем его лечить, радоваться надо если он посетит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте