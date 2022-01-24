В Госдуме назвали условие введения локдауна при омикроне

24.01.2022 | 15:11

Локдаун в России при омикрон-штамме коронавируса могут ввести, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня - меньше 15 процентов. Такое условие назвал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный, пишет Ura.ru.

По его словам, в настоящее время большинство российских регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить свой потенциал. Если удастся «обойтись малой кровью», то будут усилены ограничительные меры, однако локдаун вводиться не будет, уточнил депутат.

Он также добавил, что по уровню госпитализации омикрон отстает от дельты. Кроме того, по данным наблюдений, при новом штамме заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений и случаев смертности, заключил Куринный.

Ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19. Их количество по стране уменьшилось на 3,9 процента по сравнению с предыдущим днем. В связи с выздоровлением выписали 21 714 граждан, что на 5,8 процента меньше по сравнению с 23 января.