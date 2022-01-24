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В стране и мире

Президент Армении подал в отставку

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Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента.

Саркисян уточнил, что его решение не было продиктовано эмоциями. Он отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира. При такой реальности у президента нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране, заявил Саркисян.

«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», - написано в заявлении.

Саркисян также рассказал, что в стране существуют некие политические группы, чьей мишенью становится глава государства. Их интересует личная жизнь президента. «Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье», - заявил он.

В заключение он поблагодарил всех граждан «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена». Особую благодарность бывший армянский лидер выразил солдатам и офицерам. Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года.

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Источник — lenta.ru
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