Сетевое издание|18+|Понедельник|24 янв 2022|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Названы запретные в разговоре с мошенниками фразы

Печать

Отвечать на звонки с незнакомых номеров не рекомендуется, поскольку целью злоумышленников могут быть не личные данные, а запись самого разговора для реализации мошеннических схем. В связи с этим специалист по безопасности Олег Седов назвал фразы, которые нельзя произносить во время беседы с мошенниками, передает «Российская газета».

По его словам, некоторые российские банки внедрили голосовую систему идентификации личности клиента. Этим пользуются мошенники, которые звонят россиянам, записывают разговор и на основе него пытаются сгенерировать аудиозапись для банка.

Седов отметил, что не стоит представляться в начале разговора. Более того, по мнению специалиста, запретными в разговоре со злоумышленниками словами являются «да» и «нет». Рекомендуется говорить короткими даже невнятными фразами, а также связаться с банком по указанному на официальном сайте или карточке номеру и сообщить о произошедшем.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что достаточно просто определить, кто звонит с незнакомого номера - мошенник или сотрудник банка. По ее словам, кредитные организации обычно общаются с клиентами в сети и связываются с ними по телефону в пяти ситуациях: если была оставлена заявка на кредит, при соцопросах, для продвижения своих услуг, после жалобы клиента на аферу, а также для подтверждения информации после блокировки карты.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Президент Армении подал в отставку

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте