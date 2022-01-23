Двух российских школьников арестовали по делу о «минировании»

23.01.2022 | 08:42

Суд в Красноярске арестовал двух школьников, которых подозревают в рассылке угроз о минировании ряда объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных оперативных службах.

Двух учащихся 11 класса арестовали до 23 февраля в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В пресс-службе Железнодорожного районного суда Красноярска журналистам подтвердили информацию об аресте двух школьников 2004 года рождения. Отмечается, что подростки хорошо учатся в школе, воспитываются в благополучных семьях, за все время обучения правонарушений не совершали.

В пятницу, 21 января, издание Baza сообщило о задержании в Красноярске группы школьников, которые, по версии следствия, организовывали рассылки о лжеминировании в российские школы. Подростки объяснили, что эти сообщения являлись всего лишь шуткой и никаких заказчиков у них не было. Правоохранительные органы вычислили школьников через почту, с которой они отправляли угрозы.

Ранее в Красноярске отказались переводить на дистанционный режим школы и детсады после угроз о минировании. Уточняется, что в городе на протяжении пяти дней регистрировали сообщения о минировании образовательных учреждений.