22.01.2022 | 11:24

Американский актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Об этом сообщает TMZ.

Внедорожник Yukon под управлением артиста столкнулся с Toyota Prius. После удара автомобиль Шварценеггера заехал на крышу легковушки.

Столкновение было такой силы, что во внедорожнике весом более двух тонн сработали подушки безопасности.

Актер не пострадал. Женщине, находившейся во втором автомобиле, потребовалась госпитализация.