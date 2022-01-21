В стране и мире

Назван рост уровня коллективного иммунитета россиян

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Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за прошедшую неделю вырос с 63,7 до 64,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

По ее словам, к 21 января первый компонент вакцины получили 81 981 007 человек, полную вакцинацию прошел 78 059 701.

Лидерами по уровню иммунитета являются, Севастополь, где он составляет 90,5 процента, Санкт-Петербург с 84,6 процента, Карелия с 83 и Чукотка, где уровень иммунитета достиг 80,6 процента.

Согласно опубликованным в пятницу, 21 января, данным, в России за последние сутки выявлено 49 513 COVID-19, число госпитализированных составило 9136. В 52,3 процентах случаев выявлен дельта-штамм, доля омикрона в картине суточной заболеваемости составляет 47,7 процента.

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Источник — lenta.ru
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