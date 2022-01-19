В стране и мире

Мобильные операторы прокомментировали сообщения о росте цен

Печать

Российские мобильные операторы прокомментировали сообщения о повышении цен на архивные тарифы. Представители компаний пообещали заранее сообщить абонентам о росте цен, пишет «Звезда».

Подорожание связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности - оборудования и его доставки, с увеличением цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков, рассказали в пресс-службе МТС. Также на изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований, добавили там.

«Мы рассматриваем возможность изменения цен на часть архивных тарифов, абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», - отметили в пресс-службе «Билайн».

Ранее сообщалось, что компания в ближайшее время планирует поднять цены на архивные тарифы на 10 процентов. Сделать это задумали и другие операторы сотовой связи: так, с февраля повышение планирует «МегаФон», потом - Tele2, а МТС в начале года уже сообщил абонентам, что стоимость тарифов при сохранении набора услуг вырастет на 60 рублей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Могильные операторы обнаглели. Недавно от одного такого ушел. Номер был заблокирован, а они все равно снимали деньги, в результате написал заявление о расторжении договора.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте