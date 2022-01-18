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Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно законопроекту, предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних, а также расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более граждан, которые не достигли 18-летнего возраста.

По словам авторов документа, поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Указанные меры распространяются на преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это установлено в законе в настоящее время.

Законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за преступления половой свободы несовершеннолетних, был разработан партией «Единая Россия». 17 января его поддержал комитет Госдумы по государственному строительству.

За девять месяцев прошлого года шесть тысяч человек совершили половые преступления против несовершеннолетних в России. Из них медицинский диагноз «педофилия» был установлен 147 лицам.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Еще бы и коррупционерам так же,в камеру к педофилам,и смотреть,кто кого сборет.

Имя: Гость
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