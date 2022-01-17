В стране и мире

В России захотели увеличить потребление газа вместо бензина

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В России хотят увеличить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. Минэнерго намерен скорректировать показатель для городов-участников федерального проекта «Чистый воздух», пишут «Известия» со ссылкой на данные протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», - подчеркнули в ведомстве. Использовать газ вместо бензина нужно из-за экологических соображений, добавили там.

В прошлом году объем потребления природного газа в 12 городах проекта «Чистый воздух» оказался более 82 миллионов кубометров. Начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили уверен, что возможно увеличение показателей потребления газа на транспорте до 30 процентов.

Метан по итогам года стал самым низкозатратным топливом в стране. Заправить полный бак легковой машины бензином стоит 1,5-2 тысячи рублей, а метаном - 400 рублей. При этом перевод на газ обычного авто обойдется в среднем от 40 до 90 тысяч в зависимости от типа машины и региона.

Ранее аналитики заявили, что в 2022 году автомобильное топливо в России подорожает. Ожидаемый скачок в цене бензина связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса.

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Источник — lenta.ru
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