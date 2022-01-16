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В стране и мире

Психолог объяснил разницу между апатией и депрессией

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Психолог Иван Карнаух в беседе с URA.RU объяснил разницу между апатией и депрессией.

По словам специалиста, депрессия - это клиническое состояние, в котором человеку сложно жить, вообще ничего не хочется, и он весь день лежит. В этом состоянии падает аппетит, и человек считает, что это навсегда.

«Иногда это путают с временным нарушением, которое бывает на севере очень часто. Ученые давно связали это с солнечными днями. Не зря мы боимся темноты. Если она долго длится, то заставляет человека пугаться всех сложностей, которые он сам себе может придумать. А они уже вызывают тревогу, страх и впоследствии ощущение, что жизнь кончилась. У здоровых людей такое состояние может быть сезонным», - рассказал он. Апатия, по мнению Карнауха, менее серьезна.

Психолог Елена Перминова озвучила признаки депрессии: длительный сон, потеря интереса к удовольствиям, сокращение общения, сниженный эмоциональный фон, разбитость. Сообщается, что депрессия бывает двух типов: эндогенная и психогенная. «Лучше всего обратиться к специалисту, потому что эндогенная депрессия имеет биологическое основание и, вероятно, что без медикаментов не обойтись. Психогенную депрессию проще, быстрее и безопаснее пережить в сопровождении психолога, чаще без медикаментов», - заключила Перминова.

Ранее психологи Юлия Царенко и Федор Осипов назвали книги и фильмы, которые частично способны заменить поход к специалисту или помочь осознать, что нужна профессиональная помощь. Если есть психологические проблемы, при чтении или просмотре кино высока вероятность получить ретравматизацию - это когда человек вновь и вновь проживает травму. В таком случае необходима именно помощь специалиста, объяснила Царенко.

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Источник — lenta.ru
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