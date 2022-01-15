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Ученые назвали неожиданный способ быстро заснуть

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Ученые из Национального университета Сеула назвали неожиданный способ быстро заснуть. По их словам, надетые на ночь носки помогают снизить температуру тела, что способствует комфортному отходу ко сну. Об этом пишет Express.

Специалисты отметили, что носки позволяют расширить дистальные сосуды и обеспечить прилив крови к ступням, вследствие чего температура тела начинает снижаться. Исследователи пригласили шестерых мужчин для того, чтобы исследовать их сон. Каждый из испытуемых сначала спал в носках, затем без них.

Участники эксперимента спали при температуре в 23 градуса. Они засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, и в 7,5 раз реже просыпались ночью. Общее время сна также оказалось на 32 минуты дольше, а эффективность сна — на 7,6 процента выше.

Ученые пришли к выводу, что улучшить качество сна можно посредством воздействия на температуру ног в течение всего времени сна. Однако организация Sleep Foundation предупреждает, что пожилым людям такой способ, возможно, не подойдет. Также не рекомендуется надевать носки тем, кто имеет проблемы с кровообращением.

Ранее главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков заявил, что регулярные проблемы со сном могут нанести серьезный вред сердцу и мозгу человека. Медик назвал способ победить бессонницу: для этого следует выходить на прогулку на свежий воздух за один час до сна, спать в полной темноте в помещении, где температура воздуха не превышает 20 градусов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

бутылка водяры на рыло, уснешь как покойник

Гость||

Но вязаные баушкины носки тоже не помешают, уснёшь летаргическим сном. Проснёшься уже в другой стране, с другим прожиточным минимумом и потребительской корзиной.

Гость||

Я обычно кружусь на одном месте, пока не упаду на кровать. Сразу засыпаю.

Гость||

В вальсе кружишься, я пью всё мне мало, и кружится зала, уж пьяною стала, я пью всё мне мало ..

Гость||

А кто-то танцуя чарльстон засыпает, прямо в лакированых штиблетах, бац, и уже под столом спит, повезло.

Имя: Гость
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