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Врач рассказал о коварных осложнениях омикрон-штамма

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Основная проблема омикрона заключается в том, что он является быстрораспространяющимся вирусом, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. При этом у него есть коварные осложнения.

«Проблема омикрон-штамма не упирается в летальность. Проблема омикрон-штамма - это проблема больших цифр. Чем больше больных, тем больше среди них появляется тяжелых. Это перегрузит стационары с реанимационной помощью», - отметил специалист.

По словам врача, процент тяжелобольных, которым требуется реанимационная помощь, останется тем же - пять процентов. Но количество таких пациентов увеличится, так как коронавирус будет быстро распространяться.

Проявляется новый штамм COVID-19 как ОРВИ или ОРЗ, поэтому высок риск, что люди будут заниматься самолечением и не станут самоизолироваться, что усугубит распространение, считает Кондрахин. Он посоветовал обращаться к медикам при появлении первых симптомов.

Несмотря на то что ученые относятся к омикрон-штамму со сдержанным оптимизмом, так как он ведет себя с зараженными более лояльно, это достаточно непростой вирус, осложнения от которого могут приводить к летальному исходу, подчеркнул врач.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен, а глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число новых случаев COVID-19 в России при неблагоприятном развитии событий может превысить 100 тысяч человек ежесуточно. Президент России Владимир Путин дал правительству две недели для того, чтобы подготовиться к новому удару пандемии.

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Источник — lenta.ru
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