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Россиян предупредили о резком скачке температуры

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил, что россиян в конце рабочей недели ждет резкий скачок температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба.

По его словам, начиная с четверга, 13 января, в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. В ночь на пятницу, 14 января, он приблизится к Москве, чуть восточнее.

«Тут произойдет очень резкое понижение давление. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов», - сказал синоптик. Он пояснил, что такое резкое повышение температуры затронет почти всю Европейскую часть России.

Также Вильфанд отметил, что сейчас через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России - хорошо выраженная область высокого давления.

Ранее Вильфанд рассказал, что погода в Москве и Подмосковье на этой неделе будет сильно меняться. По его словам, изменчивость погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа.

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Источник — lenta.ru
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