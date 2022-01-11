Европа признала стандарты производства «Спутника V»

11.01.2022 | 12:43

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение. Об этом рассказал замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Заключение также касается проведения клинических исследований российского препарата. Логунов подчеркнул, что у специалистов ЕМА не было критических замечаний.

Он также отметил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России следовало бы гармонизировать, указав, что работа в данном направлении уже ведется. Замглавы Центра имени Гамалеи выразил надежду, что в ближайшие месяцы эта работа будет завершена.