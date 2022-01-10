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Раскрыта необходимая для получения ипотеки зарплата в 2022 году

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Банковские специалисты и эксперты отрасли перечислили необходимые требования к ипотечным заемщикам. Высокая зарплата, отсутствие кредитных задолженностей и работа в определенных сферах экономики - все пожелания банков назвали в материале РБК.

Во-первых, важным показателем для желающих оформить ипотеку является уровень и стабильность дохода, чаще всего - заработной платы. В среднем по России для одобрения ипотечного кредита нужно иметь «белую» зарплату в 80-100 тысяч рублей. В Москве этот уровень составляет примерно 150 тысяч рублей. Банки одобряют ипотеку в том случае, если на выплату долговых платежей уйдет не более 50 процентов от дохода человека или семьи.

Во-вторых, важен уровень кредитной нагрузки домохозяйства. «В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, поскольку банки обращают на это все больше внимания», - рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Критическим фактором будет наличие просрочек по другим кредитам.

Кроме того, в 2022 году банки уделяют больше внимания профессии заемщика. Чаще всего кредиты одобряют государственным служащим, медицинским работникам, преподавателям, а также занятым в сфере финансов или добычи полезных ископаемых. Меньше всего шансов получить кредит у сотрудников ресторанного бизнеса, ЧОПов, салонов красоты и ремонтных мастерских.

Специалисты Финансового университета ранее назвали список городов с самыми высоким качеством жизни. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лидерами рейтинга стали Грозный, Владимир и Магнитогорск.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И скока у нас лЮдей с такой з/п в 80-100 целковых. На пальцам поди пересчитаешь , ну 10% не больше, остальные за бортом оказались, да?

Гость||

И че делать?

Гость||

Гость писал(a):

И че делать?
Прорвёмся ;)

Гость||

Гость писал(a):

И скока у нас лЮдей с такой з/п в 80-100 целковых. На пальцам поди пересчитаешь , ну 10% не больше, остальные за бортом оказались, да?
Думать начинаешь не с той стороны.Ты лучше посчитай,сколько людей в России ежегодно берут ипотеку.

Эти данные открыты.Вот столько у нас и получает белую зарплату в 80-100 тысяч,чтобы они о себе не писали и не говорили.

Имя: Гость
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