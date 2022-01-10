Нарколог посоветовал пить кислые напитки после праздников

10.01.2022 | 11:05

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что после переедания и употребления алкоголя следует пить кислые напитки, они помогут организму восстановиться. Его слова передает РБК.

«Если в период праздников не получилось удержаться от переедания и избыточного употребления алкоголя, важно вовремя остановиться. Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном», - посоветовал эксперт.

По словам Брюна, злоупотребление жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, находящегося в состоянии интоксикации. «Полезны будут бульоны и супы. Нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было», - добавил нарколог.

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