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Нарколог посоветовал пить кислые напитки после праздников

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что после переедания и употребления алкоголя следует пить кислые напитки, они помогут организму восстановиться. Его слова передает РБК.

«Если в период праздников не получилось удержаться от переедания и избыточного употребления алкоголя, важно вовремя остановиться. Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном», - посоветовал эксперт.

По словам Брюна, злоупотребление жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, находящегося в состоянии интоксикации. «Полезны будут бульоны и супы. Нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было», - добавил нарколог.

Ранее психолог Татьяна Потемкина дала рекомендации для легкого возвращения к работе после праздников. По ее словам, любые перемены в жизни человека, в том числе и начало рабочих дней после длинных праздников, всегда несут некоторый стресс. Правильные умеренные физические нагрузки, различные расслабляющие процедуры отлично помогают справиться с раздражительностью, тревогой и вообще адаптироваться к любому виду стресса, заявила специалист.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Так они бздешь вызывают.

Гость||

чаво ещу эхтот крендель посоветовал и сколько ему платят за эту деятельность

Гость||

я с утра сразу похмеляюсь

Гость||

и если не употребляешь алконавтику - тоже надо кислятину пить ?

Имя: Гость
Комментарий:

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