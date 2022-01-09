Врач назвал способы мобилизоваться к концу новогодних каникул

На последний день новогодних выходных лучше не планировать какие-либо виды активности и лечь спать до полуночи, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.
В конце каникул надо выделить время на подготовку к рабочей неделе: к примеру, заняться внешностью, одеждой, составлением планов. Не рекомендуется есть за два-три часа до сна. Многие во время длинных выходных начинают допоздна сидеть в интернете, смотреть фильмы и сбивают свой режим. «Очень легко выйти из графика, а чтобы вернуться, организму нужно в два раза больше времени», - предупредил он.
В первый рабочий день необходимо прилагать усилия, чтобы взбодриться, назвал он способы мобилизоваться. Он посоветовал сделать утреннюю зарядку, принять контрастный душ, позавтракать сытно с чашкой ароматного кофе или чая.
Эксперт напомнил, что не стоит выходить из дома полусонным, наспех натянув одежду. У такого человека заторможена реакция, особенно опасно садиться за руль. «Если тяжело встать, то начинайте делать зарядку прямо в постели. Движения начнут разгонять кровь, и организм начнет просыпаться. Включайте бодрую музыку. Это вас взбодрит эмоционально», - рекомендовал Тяжельников.
Нужно впустить в комнату солнечный свет, если за окном светло, либо включить освещение. «Концентрация мелатонина будет снижаться от света, и сонливость начнет проходить», - добавил он.
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penzainform.ru писал(a):Голодным то оно завсегда луЧЧе.