В стране и мире

В Казахстане отказались повышать тарифы на ЖКХ

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В Казахстане останутся прежними тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Цены не будут повышаться в стране до 1 июля 2022 года, заявили в Министерстве национальной экономики Казахстана, передает РИА Новости.

«Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр в Казахстане начались протесты. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки.

На фоне протестов в нескольких местах Казахстана отключили мобильную связь и интернет. В банкоматы перестали подвозить новые купюры, вскоре в них кончились наличные деньги. Ситуацию с невозможностью получить средства описывали в городе Актау. Позднее Национальный банк Казахстана сообщил, что в спокойных регионах страны начались работы по возвращению наличных денег в банкоматы.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Т.е. всё-таки так можно было - мораторий на повышение цен на жскх?

Пока не прижали, говорили, что нельзя?

Гость||

Довели народ, дождались беспорядков! Скоро и у нас так будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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