08.01.2022 | 12:35

В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один ранен. Об этом сообщает издание Nur.kz в своем Telegram-аккаунте со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

По информации детского омбудсмена, 11-летний мальчик погиб во время беспорядков в среду, 5 января. Он вышел на прогулку со своими родителями, когда получил смертельное огнестрельное ранение.

Саин добавила, что 7 января в ходе протестов пострадал еще один ребенок. 15-летний подросток ехал с отцом в автомобиле, когда попал под обстрел. Вместе с родителем его госпитализировали в больницу. Ребенок получил тяжелые огнестрельные ранения, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Состояние его отца детский омбудсмен не уточнила.