В стране и мире

Ученые раскрыли опасность бессимптомного COVID-19

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Бессимптомное течение коронавируса не проходит бесследно для организма, болезнь поражает внутренние органы. К такому выводу пришла группа ученых из Германии, передает издание European Heart Journal.

Немецкие исследователи выяснили, что легкая форма COVID-19 может привести к опасным последствиям: проблемам с сердцем, сокращению объема легких, росту сопротивления дыхательных путей, снижению функций почек, повышению риска тромбоза вен нижних конечностей.

Специалисты отмечают важность полученных данных об особенностях течения бессимптомного коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19, который протекает в большинстве случаев скрыто или в легкой форме.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке в начале ноября. Штамм назвали греческой буквой омикрон и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения. Он распространился в Африке, Европе и Азии, среди заразившихся оказались вакцинированные.

Первые случаи омикрон-штамма в России были зафиксированы в начале декабря. Тогда коронавирус нашли у прилетевших из ЮАР россиян. По состоянию на 30 декабря 2021 года, в России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что все заболевшие приехали из-за границы или контактировали с вернувшимися.

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Источник — lenta.ru
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Короновирус приди в мой дом и до ужи мне что ты настоящий

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Все че хош обьяснят

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Ага

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