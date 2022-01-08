В стране и мире

Токаев объявил в Казахстане общенациональный траур

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Берик Уали в Facebook.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал он, уточнив, что соответствующий указ будет опубликован на сайте резиденции президента Казахстана (Акорды).

Согласно данным МВД Казахстана, в результате массовых беспорядков в республике погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как я понимаю траур по полицаям, которые погибли защищая ОПГ? Об население пострадавшем ни слова.

Гость||

08.01.2022 11:30|

Как я понимаю траур по полицаям, которые погибли защищая ОПГ? Об население пострадавшем ни слова.

Дурик и провокатор ты. Мирного неба тебе над головой и дружить с головой!

Гость||

Он не дурик, он дурак и мудак.

Гость||

Гость писал(a):

Как я понимаю траур по полицаям, которые погибли защищая ОПГ?
Их не жалко, собакам собачья смерть. Казахи это знают...

Имя: Гость
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