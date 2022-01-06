В Алма-Ате задержаны 2 тысячи человек

06.01.2022 | 15:02

Полиция задержала порядка 2 тысяч человек в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

В ведомстве сообщили, что сотрудники правоохранительных органов занялись «зачисткой» улиц Карасай-батыра и Масанчи. В ходе рейдов силовики производят задержания правонарушителей.

Ранее сообщалось, что казахским силовикам удалось вернуть под контроль административные здания в Жамбылской области и городе Семей в Восточно-Казахстанской области, а также региональный офис правящей партии «Нур Отан» и полицейское отделение в городе Тараз.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Первый борт с российскими миротворцами уже прибыл в Алма-Ату.