Назван проявляющийся на коже главный синдром серьезной болезни печени

06.01.2022 | 10:44

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения предупредили о серьезной опасности неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая представляет опасность, как правило, для людей, имеющих лишние килограммы. Они предупредили об опасности подобного недуга и назвали главный синдром, который проявляется на коже и благодаря которому его можно определить. Об этом сообщает «Медик Форум».

Отмечается, что печень здорового человека содержит небольшое количество жира либо же не содержит его вовсе. Так, при НАЖБП в органе скапливается жир, что в свою очередь может стать предпосылкой к гораздо более серьезным последствиям, вплоть до цирроза. Данную болезнь весьма проблематично выявить на ранней стадии, поскольку она не имеет заметных проявлений, однако имеется определенная особенность, по которой ее можно обнаружить позже.

Главным симптомом, по наличию которого можно понять, что у человека имеются симптомы жировой болезни печени, является пожелтение кожи. Одними из проявлений желтухи могут стать пожелтение белков глаз или потемнение мочи. В любом из этих случаев рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к врачам. Также «тревожными звоночками» могут стать вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, а также покраснение ладоней.

Ранее эксперты британской благотворительной организации British Liver Trust назвали пять главных симптомов, которые на ранней стадии могут указать на то, что у человека имеются проблемы с печенью, которые возникли из-за алкоголя. Медики предупредили, что проблемы с печенью могут нарушить до 500 жизненно важных функций организма.