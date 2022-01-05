Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января принял отставку правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Временно исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Алихан Смаилов.
Уточняется, что члены правительства Казахстана продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.
Протесты в Казахстане против роста цен на топливо продолжаются со 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в городе и в Мангистауской области режим ЧП и комендантский час.
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