Президент Казахстана принял отставку правительства

05.01.2022 | 15:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января принял отставку правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Временно исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Уточняется, что члены правительства Казахстана продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо продолжаются со 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в городе и в Мангистауской области режим ЧП и комендантский час.