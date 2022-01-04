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Россиянам рассказали о праве на выплаты после увольнения

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В Фонде социального страхования (ФСС) рассказали россиянам о праве на выплаты после увольнения. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации ФСС, каждый житель страны в течение 30-и дней после увольнения с работы имеет право просить оплаты больничного у экс-работодателя. Отмечается, что обратиться за этим пособием возможно в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности.

Размер пособия — 60 процентов от среднего заработка уволившегося сотрудника за последние два года. Больничные по уходу за детьми или родственниками, а также связанные с карантином, по закону бывший работодатель оплачивать не обязан.

Ранее сообщалось, что россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, с 1 января 2022 года разрешили выходить на пенсию досрочно. При этом есть обязательные условия для раннего ухода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

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Источник — lenta.ru
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