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В стране и мире

Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выходить на пенсию

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Россиянам предпенсионного возраста, уволенным из-за сокращений, с 1 января 2022 года разрешили выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Уточняется, что оставшиеся без работы предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше. Обязательные условия для этого - сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Кроме того, с 1 января социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пособия, а неработающие пенсионеры, имеющие трудовой стаж в сельской местности в 30 и более лет, получат право на повышенные выплаты независимо от того, где они живут сейчас.

Изменится и порядок выплаты пенсий на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты раньше текущего месяца. Для этого потребуется написать заявление в Пенсионный фонд России.

Наконец, в России продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 2022-го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

а тем временем

Накопительную часть пенсий россиян решили вновь заморозить В Госдуме приняли закон, по которому заморозка накопительной части пенсии россиян продлевается до конца 2024 года, передает ТАСС. В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года.

Гость||

Чо, нервы не железные, пошли на попятную. А так и вернёмся к прежнему возрасту, жизнь заставит.

Имя: Гость
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