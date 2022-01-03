Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выходить на пенсию

03.01.2022 | 08:53

Россиянам предпенсионного возраста, уволенным из-за сокращений, с 1 января 2022 года разрешили выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Уточняется, что оставшиеся без работы предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше. Обязательные условия для этого - сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Кроме того, с 1 января социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пособия, а неработающие пенсионеры, имеющие трудовой стаж в сельской местности в 30 и более лет, получат право на повышенные выплаты независимо от того, где они живут сейчас.

Изменится и порядок выплаты пенсий на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты раньше текущего месяца. Для этого потребуется написать заявление в Пенсионный фонд России.

Наконец, в России продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 2022-го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин.