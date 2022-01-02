В Минтруде рассказали о компенсации работающим в праздники россиянам

02.01.2022 | 11:33

В Министерстве труда и социальной защиты РФ разъяснили условия оплаты труда в праздничные дни. Об этом сообщает агентство «Север-Пресс».

По информации ведомства, если рабочая смена сотрудника выпадает на праздничный день, то она будет оплачиваться в двойном объеме. Однако вместо двойной оплаты труда сотрудник может выбрать отгул.

Если россиянин работает в пятидневку, то его труд в праздники также предусматривает оплату в двойном размере. Он также имеет право выбрать отгул. Уточняется, что в праздничные дни сотрудников можно привлекать к труду только с их согласия в письменном виде и по распоряжению работодателя.

Нерабочие праздничные дни не являются основаниям для понижения оклада, напомнили в министерстве. Если в компании применяется сдельная или повременная форма оплаты труда, то за работу в праздники положено дополнительное вознаграждение.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2022 года вступило в силу постановление правительства «О размерах минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2022 год». Минимальная величина пособия по безработице осталась на уровне 1,5 тысячи рублей, как и в прошлом году. Максимальная величина в первые три месяца выплаты составила 12 792 рубля (против 12 130 рублей в 2021-м).