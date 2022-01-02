Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 янв 2022|16:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Ученые оценили воздействие омикрон-штамма на легкие

Печать

Омикрон-штамм коронавируса может вызывать менее тяжелое течение болезни, так как он меньше поражает легкие, чем другие варианты SARS-CoV-2. Об этом сообщила группа ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Research Square.

Специалисты были проведены эксперименты на мышах и хомяках. Выяснилось, что омикрон-штамм поражал преимущественно верхние дыхательные пути - нос и носоглотку, и распространялся на легкие значительно реже, чем другие варианты коронавирусной инфекции.

Животные, зараженные омикроном-штаммом, в среднем испытывали более легкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. Другие варианты коронавирусной инфекции могли вызывать рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что в омикрон-штамме коронавируса уже присутствует множество мутаций, но он может изменяться и дальше, например, взяв какие-то опасные свойства у дельты или других вариантов. Сейчас омикрон особо опасен, предположительно, из-за вставки простудного вируса.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте