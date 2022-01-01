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Потенциально опасный астероид размером с Биг-Бен приблизится к Земле

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Два потенциально опасных астероида приближаются к Земле, об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на данные NASA.

Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, он имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле на расстояние 0,013 астрономической единицы 18 января. Это, по данным Центра изучения околоземных объектов NASA считается близким подходом.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами, и мир узнает о них только после падения.

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Источник — lenta.ru
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