В стране и мире

Врач назвала пять способов предотвратить похмелье

Печать

Похмелье возникает при алкогольной интоксикации организма: спиртное вредно для печени, поджелудочной железы, мозга и других органов. Пять способов избежать такого состояния в беседе с KP.RU назвала врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Консультативно-диагностического центра «Измайловский» Пироговского центра Любовь Дулова.

Первый способ — не допускать похмелья: соблюдать свою меру и не выпивать много. Второй — закусывать спиртное жирной пищей. По словам врача, она препятствует всасыванию алкоголя в кровь, поэтому новогодние блюда могут прийтись кстати.

В-третьих, следует кроме спиртного пить морсы и не забывать, что газированные напитки ускоряют наступление опьянения. Именно поэтому быстро захмелеть можно от шампанского, а молниеносно — от водки с газировкой. Еще один способ предотвратить похмелье — делать большие перерывы между порциями выпивки, много двигаться и выходить на прогулку. При этом, уточнила Дулова, брать с собой на улицу спиртное не стоит. «Не нужно ставить перед собой цель употребить все винные запасы за первые часы праздника», — пошутила врач.

Наконец, перед сном следует восстановить водный баланс в организме — попить чистой воды. Алкоголь быстро связывает жидкость в организме, отсюда и отеки на следующий день, подытожила Дулова.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте