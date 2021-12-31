В стране и мире

России предрекли новую волну COVID-19 после новогодних праздников

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В России готовятся к новой волне коронавирусной инфекции после новогодних праздников. Об этом со ссылкой на источники в политических кругах сообщает Reuters.

Согласно имеющимся данным, причиной всплеска заболеваемости COVID-19 может стать новый омикрон-штамм. Собеседники агентства предрекли рост новых случаев инфицирования коронавирусом в стране в январе и феврале. Ожидается, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией за сутки может превышать показатель в 50 тысяч.

Источники агентства из регионального правительства также утверждают, что вероятность новой вспышки COVID-19 в начале 2022 года обсуждалась на заседаниях.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предупредила, что у россиян, перенесших коронавирус, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Она отметила, что необходимо наблюдать за пациентами, которые перенесли инфекцию в легочной форме.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А что сделали чтобы этого не произошло? Вот и ответ.

Гость||

А от прививок не может онкология развиться?

Гость||

Кино такое есть. 5 тая волна

Гость||

Выдумки, и можно догадаться откуда.

Гость||

12:32 Ага, это как Дом-2 , пятый-десятый сезон.

Гость||

Конечно будет, здесь у же дураку ясно. Зря закон о QR кодах приняли с февраля по июнь закошмарят.

Или ядерная война с НАТО или ковид. Элита ковид выбирает но шанс ядерную маслину получить огромен.

Гость||

Да и никто не сомневается!

Гость||

Ну не хотят жить по-совести, ни в какую. Если по совести, то придётся делиться, а такого желания нет.

Гость||

Сволочи в правительстве вот и все

Гость||

Достали мусолить эту тему

Гость||

Озвучили заранее сколько Попова рисовать собралась, чтобы и дальше бабки за кардон выводить.

Гость||

Омикрон какой то, а что не Цицерон, горластый мужик не подошёл?

Гость||

Вопрос какая волна, может цунами и смоет она штаты , а надоели уже.

Гость||

Волна идиотизма?

Имя: Гость
Комментарий:

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