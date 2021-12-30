В Роспотребнадзоре раскрыли число заболевших омикроном в России

30.12.2021 | 16:28

В России выявлено 103 случая омикрон-штамма коронавируса. Об этом в четверг, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с омикроном, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления», - сказала она.

Попова отметила, что заразившиеся новым штаммом граждане - это те, кто приехал из-за рубежа, или контактировал с вернувшимися. Все очаги вспышек омикрона локализованы, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса неизбежно проникнет в Россию. Однако важно сделать так, чтобы это не было критическим для системы здравоохранения.