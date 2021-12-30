Ковид-сертификаты осложнили прием на работу в России

30.12.2021 | 11:15

Российским компаниям стало сложнее принимать на работу новых сотрудников из-за введения ковид-сертификатов и обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования кадровой компании UTEAM.

По словам представителей компании, сроки закрытия тех вакансий, где добавилось требование о наличии QR-кода, выросли в среднем в два раза. Как указала руководитель отдела по подбору персонала UTEAM Ирина Антоненко, только 15 процентов соискателей без прививок готовы вакцинироваться, чтобы сохранить работу или ради гарантированного трудоустройства.

Как показало недавнее исследование разработчика HR Tech-решений TalentTech, большинство (90 процентов) российских компаний массово столкнулись с кадровым голодом в 2021 году, а больше половины (63 процента) не смогли найти на рынке подходящих им кандидатов. Кроме того, еще 40 процентов компаний пожаловались, что соискатели намного чаще начали отказываться от предложенной им работы в последний момент.

Ранее в декабре Госдума приняла в первом чтении закон о ковид-сертификатах в общественных местах. Законопроект подразумевает, что россияне старше 18 лет смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с только предъявлением цифрового документа о пройденной вакцинации или документа, подтверждающего перенесенную болезнь, а также медотвода. Такое требование не будет касаться аптек и магазинов с продуктами первой необходимости.