Сетевое издание|18+|Вторник|28 дек 2021|12:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Врач дала советы пожилым россиянам в новогоднюю ночь

Печать

В новогоднюю ночь россиянам старше 60 лет лучше отказаться от употребления алкоголя и не засиживаться до утра, поскольку резкая смена режима дня и рациона питания могут вызвать обострение хронических заболеваний. Такие советы пожилым людям дала главный врач госпиталя ветеранов войн №2 Вера Шастина. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит АГН «Москва».

Медик предложила заменить спиртное морсом или компотом, а если состояние здоровья позволяет, то встретить бой курантов с бокалом хорошего сухого вина.

По словам Шастиной, пожилым людям также важно в период подготовки новогоднего застолья постараться избежать переутомления и стресса.

«Ко многим приезжают в эти праздники дети и внуки, а пожилые люди из-за этого много времени проводят на кухне, готовят, убирают», — рассказала специалист и посоветовала распределить нагрузку среди членов семьи.

Шастина также рекомендовала в период праздничных дней не сидеть дома, а совершать прогулки на свежем воздухе.

Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский раскрыл способ избежать переедания за новогодним столом. По его словам, если правильно питаться весь год, за праздники сильно поправиться нельзя.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Давайте дураков из пожилых людей не будем делать! Это не малыши. Им виднее, что делать и как лучше жить! И припомним, что 60 - это не возраст! Следуещее поколение в это время только на пенсию выходить начнет!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте