Минздрав признал омикрон-штамм самым заразным вариантом коронавируса

28.12.2021 | 11:58

Омикрон-штамм коронавируса является самым заразным вариантом инфекции из всех существующих. Об этом сказано в 14-ой версии рекомендаций Минздрава по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, которые опубликованы на сайте ведомства.

«Вариант "омикрон", несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», - говорится в документе.

Согласно рекомендациям Минздрава, омикрон-штамм, как и дельта-вариант вируса, содержит в своем геноме мутации, которые повышают его заразность и понижают узнаваемость антител, сформированных после болезни или вакцинации.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом. По его словам, часть рекомендаций уже согласована. Предстоит изменить некоторые подходы в лечении таких пациентов, считает министр.