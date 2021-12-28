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В стране и мире

Минздрав признал омикрон-штамм самым заразным вариантом коронавируса

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Омикрон-штамм коронавируса является самым заразным вариантом инфекции из всех существующих. Об этом сказано в 14-ой версии рекомендаций Минздрава по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, которые опубликованы на сайте ведомства.

«Вариант "омикрон", несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», - говорится в документе.

Согласно рекомендациям Минздрава, омикрон-штамм, как и дельта-вариант вируса, содержит в своем геноме мутации, которые повышают его заразность и понижают узнаваемость антител, сформированных после болезни или вакцинации.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом. По его словам, часть рекомендаций уже согласована. Предстоит изменить некоторые подходы в лечении таких пациентов, считает министр.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Готовьтесь!...кратко и лаконично.

Гость||

Те, кто говорил, что работников отстраненных восстановили - врите дальше.

Пришло из ТрудИнсп письмо, что все законно и можете еще в суде или комиссии по трудовым спорам обжаловать.

Гость||

ахахах

Гость||

минздрав выполняет рекомендации ВОЗ а ВОЗ это организация для того что бы врать на весь мир

Гость||

Кстати, новости 2009 г. посмотрите, тогда во всем мире свиной грипп был, а в Рooссии высмеивали онную пандемию, видимо участвовать не хотели или не дали.

Имя: Гость
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