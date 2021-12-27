Россиян предупредили о развитии опасной болезни из-за новогодних застолий

27.12.2021 | 10:13

Из-за новогодних застолий увеличивается риск развития цирроза печени. После окончания праздников в российских клиниках существенно возрастает число пациентов с этой опасной болезнью. Об этом россиян в интервью радиостанции «Говорит Москва» предупредила гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева.

«Очень часто обращаются люди именно после праздников. Во время праздников они гуляют, отдыхают, не всегда понимают, что происходит, или терпят», - сказала она.

Врач отметила, что пациенты с циррозом не всегда обращаются сразу после первых симптомов болезни, из-за этого им порой требуется достаточно долгое лечение. Аришева подчеркнула, что наплыв больных циррозом ожидается в стационарах больниц через несколько недель после окончания новогодних праздников, эта ситуация повторяется последние несколько лет.

По словам Аришевой, чтобы избежать риска развития цирроза, достаточно соблюдать умеренность. Она призвала россиян позаботиться о себе и своем будущем, а также напомнила, что алкоголь не стоит сочетать с жирной и острой пищей.

В заключение гастроэнтеролог перечислила симптомы цирроза. По ее словам, к ним относятся боли, рвота, диарея или, напротив, отсутствие стула, повышенная температура, изменения кожного покрова и пожелтевшие глаза. При этих симптомах стоит сразу же обратиться к врачу, добавила Аришева.

Ранее врачи дали россиянам советы, как восстановиться после новогоднего застолья. Согласно рекомендациям медиков, чтобы избежать похмелья, медики советуют выпить утром бульон или любой кисломолочный продукт, также они предлагают отоспаться, чтобы восполнить силы и энергию.