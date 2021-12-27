Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом

27.12.2021 | 13:32

Мнение руководства Татарстана не было услышано при принятии закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», запрещающего главам регионов называться президентами, однако республика будет его исполнять. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает РБК.

«Позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть исторически сложившиеся вещи. Мы должны уметь слушать друг друга. Когда шла работа по изменению конституции, была создана комиссия, участвовало много авторитетных людей, и вся процедура прошла очень позитивно», - отреагировал Минниханов.

Он отметил, что против принятия закона о региональной власти выступили не только депутаты от Татарстана. «Закон принят. И мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос не услышали», - добавил политик.

По его словам, процесс согласование региональных министров с федеральными властями уже идет.

Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» был подписал президентом России Владимиром Путиным 21 декабря. Помимо запрета для глав регионов называться президентом, закон также устанавливает единый срок их полномочий и разрешает им пребывание на посту более двух сроков подряд.