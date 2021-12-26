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В стране и мире

Госдума приняла законы о наказании за неполную уплату алиментов

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Депутаты Государственной Думы приняли законы, согласно которым неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей. Об этом сообщается на думском сайте.

Первую часть статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание детей либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить. После слова «средств» - словами «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением». Также аналогичные изменения предусмотрены и для части 2 данной статьи.

Вместе с тем в пояснительной записке к документу говорится, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных нарушениях связаны с частичной уплатой алиментов в сумме, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, которые установлены решением суда или нотариально удостоверены соглашением об уплате алиментов.

Кроме того, депутаты приняли закон о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Теперь неуплата средств без уважительных причин повлечет предусмотренное наказание. Однако нарушитель освобождается от ответственности при погашении задолженности в полном объеме в порядке, установленном правительством.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что в РФ существует понятие предпенсионного возраста, наступающего за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию. В этом случае россиянам полагается ряд льгот и выплат.

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Источник — lenta.ru
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