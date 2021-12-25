В России зафиксировали первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом

25.12.2021 | 12:29

В России впервые зафиксированы первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об их выявлении заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону, передает РИА Новости.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев [омикрон-варианта], поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон"», — сказал он во время посещения нового Донского инфекционного центра.

Мурашко также отметил, что в настоящее время в Минздраве разрабатывают новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, вызванной заражением омикрон-штаммом.

Ранее глава Минздрава заявил о сниженной эффективности отечественной вакцины «Спутник V» против омикрон-варианта коронавируса. При этом ревакцинация обеспечивает человеку надежную защиту. Также Мурашко призвал как можно раньше начинать лечение от COVID-19. По его словам, обращаться ко врачам нужно на третий-четвертый день болезни, но россияне с коронавирусом чаще обращаются за медицинской помощью позднее.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 25 декабря, за все время пандемии в России выявили 10 368 299 фактов заражения коронавирусом, из них 24 946 — за последние сутки. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве. В российской столице выявлено 2714 случаев инфицирования.