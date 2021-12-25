Россияне приготовились к безработице в наступающем году

25.12.2021 | 10:50

Каждый третий россиянин (34 процента) приготовился к росту безработицы в 2022 году, пишет «Интерфакс».

При этом 16 процентов граждан или почти каждый восьмой полагают, что численность безработных в России в следующем году будет снижаться. Еще 40 процентов ждут, что число безработных останется прежним в наступающем году.

По данным опроса, сокращение уровня социального неравенства в будущем году ожидают 6 процентов россиян, сограждан, полагающих, что оно увеличится, в семь раз больше (43 процента) — и ровно столько же респондентов уверены, что нынешний уровень доходов между богатыми и бедными не изменится.

В конце ноября Минтруд опубликовал долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Для молодежи организуют масштабную программу по профориентации, а также помогут ей стать привлекательнее для работодателей при помощи популяризации производственных практик и увязки спроса на специалистов с контрольными цифрами приема в учебные организации.