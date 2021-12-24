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Власти назвали влияющие на рост доходов россиян факторы

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На рост доходов населения влияют четыре группы факторов, заявил в интервью Forbes первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Первая — это динамика реальной заработной платы, в этой сфере власти видят «проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками», отметил он.

В качестве второго фактора он назвал теневые зарплаты. Проблема сконцентрирована в основном в секторе малого и среднего бизнеса (МСП), где занято более 20 миллионов человек, подчеркнул Белоусов. «В первую волну ковида, когда мы занимались сохранением рабочих мест, мы подробно изучали этот сектор и обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых. Все сотрудники оформлялись через гражданско-правовые договоры с ИП», — сказал он.

Третий инструмент — постепенное повышение МРОТ, а четвертый — «социальное казначейство», переход от категорийной к адресной социальной поддержке. Белоусов также отметил, что индивидуальный предприниматель сталкивается с горой отчетности, которая появляется, если он нанимает хотя бы одного работника. «Мы вместе с ФНС и Минтруда пытаемся сделать так, чтобы ИП с небольшим числом работников, до пяти человек, освободить от этой отчетности», — сказал он.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

У меня была зарплата 5 лет назад - 40 т.р., сейчас 40 т.р.Сырок 5 лет назад стоил -15 руб, а сейчас 60 руб. Сразу видно мои доходы выросли, я все же могу покупать на мою большую зарплату эти дешевые сырки.

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