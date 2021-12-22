Власти захотели ограничить цены на автомобили

22.12.2021 | 10:42

Минпромторг захотел ограничить 10 процентами максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства. Власти выступили за то, чтобы лимит действовал даже в периоды пикового спроса.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10 процентами», - рассказал источник.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что цена останется выгодной для дилеров. Там напомнили, что норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6 процентов, а размер средней наценки на новые машины у официального дилера варьируется от 7 до 10 процентов. Поэтому предложение министерства «позволит официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», отметил источник.

Инициативу в Минпромторге объяснили тем, что на фоне огромного спроса и нехватки машин дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями, несмотря на рекомендованные розничные цены. Представители министерства уже обратились в Федеральную антимонопольную службу по этому вопросу.

Даже при завышенных ценах Минпромторг ожидает увеличения продаж примерно на 5 процентов. «На фоне дефицита предложения рынок [в этом году] вырастет примерно на 5 процентов. Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке», - сообщили в ведомстве.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что навязывание дилерами дополнительных опций и оборудования, которые увеличивают стоимость автомобиля на 200-400 тысяч рублей, нарушает закон «О защите прав потребителей». Согласно этому нормативно-правовому акту, в России запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.