В стране и мире

Власти захотели ограничить цены на автомобили

Печать

Минпромторг захотел ограничить 10 процентами максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства. Власти выступили за то, чтобы лимит действовал даже в периоды пикового спроса.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10 процентами», - рассказал источник.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что цена останется выгодной для дилеров. Там напомнили, что норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6 процентов, а размер средней наценки на новые машины у официального дилера варьируется от 7 до 10 процентов. Поэтому предложение министерства «позволит официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», отметил источник.

Инициативу в Минпромторге объяснили тем, что на фоне огромного спроса и нехватки машин дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями, несмотря на рекомендованные розничные цены. Представители министерства уже обратились в Федеральную антимонопольную службу по этому вопросу.

Даже при завышенных ценах Минпромторг ожидает увеличения продаж примерно на 5 процентов. «На фоне дефицита предложения рынок [в этом году] вырастет примерно на 5 процентов. Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке», - сообщили в ведомстве.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что навязывание дилерами дополнительных опций и оборудования, которые увеличивают стоимость автомобиля на 200-400 тысяч рублей, нарушает закон «О защите прав потребителей». Согласно этому нормативно-правовому акту, в России запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Только на дополнительное оборудование и хватит.

Гость||

Надо в два раза поднять цены и бензин по 100 рублей.Вот тогда заскулят жоповозники.

Гость||

Запретить навязывание допов!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

будут ограничивать наценку на новые автомобили 10 процентами
penzainform.ru писал(a):
«позволит официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу»
За что им платить эти деньги? За доставку автовозом? 100тыс с миллиона ничего не делая и ничего не производя.

Гость||

я куплю осла

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.12.2021 11:54|

Надо в два раза поднять цены и бензин по 100 рублей.Вот тогда заскулят жоповозники.

какой же ты глупый! Ты после этого выть начнешь, когда в магазин пойдешь за продуктами и увидишь что все подорожало в два раза. Откуда вы беретесь такие, ну просто абсолютно не умеющие элементарно подумать. Вы хоть глупость свою не вываливайте на всеобщее обозрение, стыдно за то что такие в Пензе живут.

Гость||

Гость писал(a):

я куплю осла
А у меня собачка для утех. Очень рекомендую.

Гость||

Гость писал(a):

я куплю осла
с допами у дилера

Гость||

Если ограничат наценкой маржи, вся наценка уплывёт в допы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте