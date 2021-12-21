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В стране и мире

Синоптик рассказал россиянам о погоде после Нового года

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде, которая ожидается после Нового года, в беседе с «Парламентской газетой».

Согласно прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной, отметил синоптик. «Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», - пояснил он. При этом точно сказать, когда они наступят, на данный момент невозможно.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной «волне холода», которая ждет жителей европейской части страны. По данным Гидрометцентра, температура в Москве в понедельник составит 7-5 градусов мороза, к среде опустится до минус 18 градусов, а в субботу вернется к 5-10 градусам.

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Источник — lenta.ru
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